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عدن - ياسمين التهامي - شاب يمني يقوم بإحراق العلم الإسرائيلي... وهذا ماحدث للشاب بعد إحراقة للعلم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت قوة امنية باطلاق النار على شاب بمديرية التواهي قام باحراق علم اسرائيل عصر السبت. وقال شهود عيان:ان شاب قام باحراق علم اسرائيل ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. واضافوا:بعد نشر الفيديو قامت قوة امنية بمحاولة القبض على الشاب الا انه تمكن من الفرار. واختتموا:وقام جنود باطلاق النار على الشاب حتى يتوقف ولم يصاب الشاب باذى حيث تمكن من الفرار.

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