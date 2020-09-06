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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيصل القاسم يسخر من الرئيس عبد ربه منصور هادي ويطلق عليه هذا الوصف

سخر الإعلامي السوري، المذيع في قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم، من الرئيس عبد ربه منصور هادي بسبب مغادرته اليمن وعدم العودة إليها.

ونشر القاسم على حسابه في تويتر، صورة للرئيس اليمني، كُتب عليها "مؤسس مفهوم العمل عن بعد الرئيس عبدربه منصور هادي.. معلقًا عليها "فعلًا".

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فيصل القاسم يسخر من الرئيس عبد ربه منصور هادي ويطلق عليه هذا الوصف

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ولاقت تغريدة القاسم ردورًا واسعة، حيث علق حساب يحمل اسم "شهم مسكون" بالقول: "في اليابان .. استقال رئيس الوزراء " شينزو آبي " من منصبه بعد أن رأى أن وضعه الصحي لا يساعده على الاستمرار بخدمة وطنه و شعبه على الوجه الأمثل .. أما في بلادنا .. يجب أن يبقى " الزعيم المعتل " في منصبه حتى لو فقد الشعب عقله و صحته و عافيته و كل مقومات حياته !!".

وقال "رامي الجندي" : وفي تركيا، في بداية فيلم كورونا.. اعتقد وزير الداخلية سليمان صويلو انه أخطأ في أحد مهامه، فقام بتقديم استقالته علنا، بعدها بلحظات خرج الأتراك و صرخوا وطالبوه بالرجوع عن استقالته. وصل الأمر للرئيس الذي رفض استقالاته لكفاءته و أمانته، لماذا ناخذ البعيد قدوة إذا كان في مثال قريب؟!

