شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يوجه بتعزيز صندوق التنمية البشرية ب "100" مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر بتعزيز صندوق التنمية البشرية بمبلغ (100) مليون ريال لتمكينه من دفع مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج من أبناء المهرة والمقيدين لدى الصندوق.

Advertisements وأوضح وكيل المحافظة - المشرف على قطاع التعليم - الشيخ صالح محمد بن عليان بأن الأولوية في الصرف ستكون للطلاب المبتعثين على حساب الصندوق ثم المتواجدين حالياً في جامعاتهم بالخارج .. مثمناً اهتمام المحافظ بالطلاب الدارسين في الجامعات في الخارج والداخل وتوجيهاته المستمرة بمتابعة شؤونهم ومعالجة قضاياهم أولاً بأول. ويتكفل صندوق التنمية البشرية يدعم حوالي 200 طالب وطالبة في الجامعات اليمنية ودول خارجية. وكان المحافظ ياسر، قد وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل بن عليان لإعادة النظر في اللائحة الداخلية لصندوق التنمية البشرية والرفع بالتوصيات المناسبة

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