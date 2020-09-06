شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخنبشي يدشن العام الدراسي الجديد بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، ومحافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم العام الدراسي الجديد 2020 - 2021م، في عموم مدارس التعليم الثانوي بشبوة.

ونوه الخنبشي، بمستوى التحضيرات الإدارية والفنية مؤكدا على ضرورة تجاوز اخفاقات العام الدراسي الماضي بسبب جائحة كورونا التي أثرت على قطاع التربية .. مشددا على أهمية مواصلة العمل بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس في كافة المدارس. Advertisements وأكد دعم الحكومة لوزارة التربية والتعليم ومساعدتها على حل إشكالية نقص الكتاب المدرسي وتسوية الحقوق المالية للمعلمين. من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم في شبوة سالم حنش، توجه نحو 18 ألف طالبا للدراسة في 138 مدرسة ثانوية موزعة على 17 مديرية في شبوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخنبشي يدشن العام الدراسي الجديد بمحافظة شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.