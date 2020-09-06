- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس سيئون وتريم على الدعم النفسي في الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نفذت مؤسسة نبراس للتنمية اليوم، البرنامج التدريبي للدعم النفسي في الأزمات للأخصائيين الاجتماعيين بمدارس التعليم العام بمديريتي تريم وسيئون، وتحت إشراف مكتب التربية والتعليم وتمويل برنامج المساهمة المجتمعية للطوارئ.
وتضمن البرنامج الذي استهدف 100 أخصائي إجتماعي بمدارس التعليم العام، الوقاية والدعم النفسي، وطرق التعامل مع الاضطرابات النفسية لدى الوسط التعليمي.
واكد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون خالد بلفاس، اهمية هذا البرنامج في الاسهام في معالجة القضايا المجتمعية بأساليب تربوية حديثة.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس سيئون وتريم على الدعم النفسي في الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.