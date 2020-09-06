تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس سيئون وتريم على الدعم النفسي في الأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذت مؤسسة نبراس للتنمية اليوم، البرنامج التدريبي للدعم النفسي في الأزمات للأخصائيين الاجتماعيين بمدارس التعليم العام بمديريتي تريم وسيئون، وتحت إشراف مكتب التربية والتعليم وتمويل برنامج المساهمة المجتمعية للطوارئ.



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وتضمن البرنامج الذي استهدف 100 أخصائي إجتماعي بمدارس التعليم العام، الوقاية والدعم النفسي، وطرق التعامل مع الاضطرابات النفسية لدى الوسط التعليمي.

واكد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون خالد بلفاس، اهمية هذا البرنامج في الاسهام في معالجة القضايا المجتمعية بأساليب تربوية حديثة.