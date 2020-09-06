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يزيد بن سلمان - شبوة - لن تصدق ..

أفضل ساحل في عدن معروض للبيع



عرض متعاملون في سوق العقار ساحل كود النمر بعدن للبيع في واقعة صادمة.

وعرض سماسرة يعملون في تجارة الاراضي جزء من الساحل الشهير للبيع..

وعرضت اعلانات بالانترنت تعلن بيع جزء من الساحل للبيع لمن يريد الشراء.

وساحل كود النمر هو احد ابرز المتنفسات الطبيعية بعدن.

ولم يحدث قط ان تم عرض ساحل بحري للبيع في عدن.

وتعاظمت مؤخرا اعمال بيع المتنفسات والمساحات العامة بعدن بشكل كببر.

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