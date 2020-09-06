شكرا لبحثكم عن خبر ”يمني” يقدم على قتل زوجته ونجل شقيقتها يروي السبب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الخميس، بأن مواطن يمني أقدم على قتل زوجته، بمنطقة الحيمة، التابعة لمديرية التعزية، محافظة تعز.

وذكرت المصادر أن مواطن أقدم على قتل زوجته، و وصلت بعد اسعافها الى مستشفى مدينة القاعدة، بمحافظة اب، جثة هامدة.

ولفتت المصادر الى أنه تم إرسال جثة الزوجة المجني عليها، الى ثلاجة مستشفى الامومة والطفولة بمدينة إب.

ونوهت المصادر بأنها لم تحصل على أي معلومات تؤكد أسباب ارتكاب الجريمة، غير أن نجل شقيقتها أفاد بان زوج خالته ارتكب جريمة القتل بدون أي سبب يذكر.

فيما ارجعت مصادر اخرى السبب الى انتشار الحبوب المخدرة والخمر بمنطقة الحيمة وضعف الوازع الديني.

وارتفعت جرائم العنف الاسري خلال سنوات الحرب التي افتعلتها مليشيا الحوثي، ودخلت عامها السادس.

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