الحضرمي: تعنت الحوثي واستمراره في الحرب يشكل عائقا حقيقيا لجهود المبعوث الأممي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية محمد الحضرمي "ان ميليشيا الحوثي الانقلابية تتخذ من اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة دافعاً للتصعيد العسكري في المناطق الأخرى، وهو الامر الذي لن نقبل به ابدا ولن يستمر".



وأضاف الحضرمي أن تعنت ميليشيا الحوثي واستمرار حربها العبثية على اليمنيين يشكل العائق الحقيقي لجهود المبعوث الاممي.

وأشار الحضرمي الى أن مليشيا الحوثي تعمل على تقويض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وارتكاب العديد من الخروقات التي تم الرفع بها للامين العام للامم المتحدة، والتي تهدد وقف إطلاق النار.

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وأكد الحضرمي حرص الحكومة على الوصول الى سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها. تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي، جاءت خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن يان كرواسر.

وشدد على أهمية التحقيق في استهداف العقيد الصليحي ونقل مقر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة ليتسنى لها العمل بحرية وبما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الامن 2452. وحذر وزير الخارجية من استمرار مراوغة مليشيا الحوثي بملف خزان صافر العائم من خلال طرح شروط تعجيزية أمام وصول الفريق الاممي الفني للناقلة العملاقة، لافتاً إلى ضرورة استمرار ممارسة الضغوط على تلك المليشيات لحل هذه القضية لما لها من تداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية بشكل عام.

من جهته، جدد القائم بالأعمال الألماني التأكيد على موقف بلاده الداعم لامن واستقرار ووحدة وسلامة الاراضي اليمنية وللجهود الاممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الامن والاستقرار.

وكان الحضرمي قد تطرق إلى المحاولات العسكرية الانتحارية اليائسة للميلشيات الحوثية في محافظة مأرب والجوف والتي تكسرت أمام شجاعة وصمود أبناء الجيش الوطني.