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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلي:قوات الجيش الوطني حققت انتصارات استراتيجية في مختلف الجبهات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي ، أن قوات الجيش الوطني حققت ،اليوم ، انتصارات استراتيجية في جبهات محافظات الجوف، ومأرب، والبيضاء، والضالع.
وقال العميد مجلي في تصريح وفقا لـ "سبتمبر نت" أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مناطق استراتيجية، أبرزها منطقة "الصبائغ" بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك تحرير "قرون الهنادية، ومحاصرة المليشيا في جبال "عرفّان".
واضاف "أن تحرير جبل "حويشان" مكن بالفعل قوات الجيش، من قطع الطرقات عن المليشيا وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية، مثمنا التضحيات والبطولات التي تسطرها قوات الجيش والمقاومة الشعبية".
واشار الى ان المواجهات والغارات الجوية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المليشيات وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها..لافتاً الى ان مقاتلات تحالف دعم الشرعية، نفذت ضربات جوية مركزة على مواقع المليشيا وتعزيزاتها..مشيدا بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، في مساندة أبطال الجيش في مختلف جبهات القتال.
وأكد العميد مجلي أن قوات الجيش حققت تقدمات نوعية في جبهات نجد العتق بمديرية نهم، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة، والضالع..لافتا إلى أنها تواصل استهداف واستنزاف المليشيا في تلك الجبهات.
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