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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إمكانية توسيع "التغذية المدرسية" لتشمل مديريات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله لملس اليوم بعدن مع القائم بأعمال مدير مكتب الغذاء العالمي في المحافظة محمد علي، القضايا المتعلقة بعمل المنظمة في مجال التغذية المدرسية، ومشروع الوجبة الغذائية المقدمة من البرنامج.
وأكد الدكتور لملس على ضرورة تمكين وإرساء مكتب رئيسي تنفيذي للبرنامج في عدن بدلا عن المكتب الموجود حاليا بصنعاء، كي تتمكن الوزارة من مخاطبته مباشرة بعيدا عن المركزية.. مشددا على مناصفة عمليات التوزيع بنسبة 50% لمكتبي عدن وصنعاء.
وأشار الى إضافة عدد من المحافظات والمديريات لمشروع الوجبة المدرسية التي تعد من المناطق الاشد فقرا في المحافظات المحررة حيث يحتاج الطلاب الى مشروع الوجبة المدرسية ليتمكنوا من استمرارهم في الحضور الى مقاعد الدراسة، كمحافظتي أبين وشبوة بمديرياتها النائية.
وأشاد وزير التربية والتعليم بنجاح مشروع الوجبة الغذائية بمديرية دار سعد بعدن، رغم توقفه بسبب جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الوجبات الغذائية أكثر من 14 الف وجبة موزعة على طلاب مدارس مديرية دارسعد بعدن.. معبر عن أمل الوزارة في ان تشمل بقية مديريات المحافظة.
من جانبه أوضح المسئول الأممي الى ان مكتب الغذاء العالمي بعدن يعمل جاهدا على حل اغلب الاشكاليات العالقة، ومبديا استعدادهم لمناقشة اي مواضيع تتعلق بمستوى رقي العمل في مشروع التغذية المدرسية والمقدم من منظمة الغذاء العالمي.
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