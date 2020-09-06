تدشين حملة تعقيم شاملة بجامعة عدن للوقاية من «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

الخليج 365 - عدن

دشن قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة، حملة التعقيم الشاملة لجميع كليات جامعة عدن؛ استعدادًا للعام الجامعي الجديد، برعاية وزيري الصحة العامة والتعليم العالي.



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وخلال التدشين، أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الجامعة على استئناف الدراسة الجامعية، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات احترازية؛ للحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب.

وقال الدكتور لصور: إن تدشين حملة التعقيم الشاملة في جميع كليات جامعة عدن، يأتي بهدف توفير بيئة صحية مناسبة للتحصيل العلمي، من خلال تعقيم مباني الكليات وقاعات المحاضرات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال التدريس.

يذكر أن الدراسة الجامعية توقفت في جامعة عدن منذ شهر أبريل الماضي؛ كإجراء احترازي بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، واستؤنفت مؤخرًا وسط إجراءاتٍ وقائية وصحية في كافة الكليات.