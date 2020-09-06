شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تضع" 8 "شروط للعودة المواطنين والمقيمين إلى اراضيها ? والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مطارات دولة خليجية اليوم السبت، عن 8 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى إلى جميع انحاء البلاد .

ووفقًا لوسائل إعلام عمانية تضمنت الشروط السفر إلى السلطنة إلزام القادمين بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، مع إبراز المقيمين تأكيد الحجز المسبق للسكن وتحمل مصاريف الإقامة.

ويستثنى طاقم الطائرة من الحجر الصحي وتُطبّق عليهم التدابير الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن طواقم الطائرة.

وشملت الشروط أيضًا إلزام جميع القادمين إلى السلطنة بتنزيل واستكمال إجراءات التسجيل في تطبيق ترصد+ على هواتفهم النقالة قبل الوصول، بالإضافة إلى شراء وارتداء شريط المعصم عند الوصول إلى المطار ودفع قيمته البالغة خمسة ريالات عُمانية.

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كما تضمنت إلزام جميع الزائرين القادمين بالحصول على تأمين صحي ساري المفعول طوال فترة الإقامة في السلطنة.

وأكدت السلطات على أنه لا يُسمح لغير العُمانيين بالدخول إلى السلطنة إلا بموجب تصريح مسبق صادر عن وزارة الخارجية بموجب طلب يتم تقديمه عبر سفارات الزائرين أو الجهة الكفيلة لهم أو الناقلات الوطنية (الطيران العُماني وطيران السلام)، كما يُسمح للناقلات الوطنية بنقل المسافرين المحوّلين.

وأشارت إلى أنه يستثنى الدبلوماسيون الأجانب العائدين إلى السلطنة من الاشتراطات السابقة، ما عدا شرط الحجر الصحي المنزلي.

وكان وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي قال في مؤتمر صحفي الخميس، يجري تسيير رحالات جوية غير مجدولة بصورة مستمرة‎ مع عدد من الدول، لكن لا يمكن فتح المطارات بشكل كامل حتى الآن، لأن أجواء بعض الدول ما تزال مغلقة‎.

وأضاف أن الحركة مستمرة بضوابط بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وأن مناقشة موضوع فتح الحدود والمطارات ستكون في الوقت المناسب‎.