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ابنة أخ أسامة بن لادن تحذر من هجوم يشبه 11 سبتمبر حال خسارة ترامب

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عدن - ياسمين التهامي - حذرت نور بن لادن، ابنة أخ أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق والعقل المدبر لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي، من هجوم مماثل حال فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية أمام دونالد ترامب.

 

 

وصرحت نور المؤيدة لترامب بقولها: " داعش انتشر في ظل إدارة أوباما- بايدن، مما أدى بهم إلى الوصول إلى أوروبا ".

 

وأضافت: " ترامب أظهر أنه يحمي أمريكا وأوروبا من التهديدات الخارجية من خلال القضاء على الإرهابيين من جذورهم وقبل أن تتاح لهم فرصة الهجوم، يجب إعادة انتخابه " .

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يذكر أن نور بن لادن تعيش في سويسرا، والدها يسلم بن لادن - الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، ووالدتها كارمن دوفور، الكاتبة السويسرية.

 

 

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