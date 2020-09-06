شكرا لمتابعة خبر عن محاولة تسلل حوثية فاشلة في البيضاء والجيش يضرب المتسللين بقوة ”تفاصيل ” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من جماعة الحوثي مصرعهم بنيران الجيش الوطني خلال مواجهات مع جماعة الحوثي، يوم امس السبت، أثناء محاولة مجاميع من جماعة الحوثي التسلل باتجاه منطقة المشيريف، ووادي «اللب» شمالي محافظة البيضاء.

كما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل جماعة الحوثي وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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بالتزامن مع ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات لجماعة الحوثي، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات؛ ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، ومصرع وجرح من كان على متنها.

من جهة أخرى، قصفت جماعة الحوثي، امس السبت، بقذائف الدبابات إحدى قرى مديرية القريشية في البيضاء، وسط اليمن، بعد ساعات على قيامها بنسف منزلين في القرية.