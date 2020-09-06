شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : عريس يهرب من عروسته اثناء حفل الزفاف ..غادر القاعة على الفور بعد اكتشافه هذا الأمر الصادم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر ملابس حفل الزفاف للعروس من أهم الأمور التي تعتني بها وتنتقيها بعناية شديدة قبل زفافها بأشهر طويلة حتى تناسب هذا اليوم، في النهاية قد تحسن اختياره أو لا، ويمر اليوم ولكن هناك عروس دفعت ثمن اختيارها السيئ للفستان غاليًا.

لعبت ملابس عروس هندية دورًا كبير في إنهاء الزيجة قبل أن تبدأ، حيث هرب العريس من حفل الزفاف هو وعائلته بعدما شاهدا الساري التي ترتديه العروس، بحسب ما نشرت إحدى الصحف الهندية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع صديقها في مكان عام بدولة اوروبية .. والمفاجأة من هي تلك الأميرة التي صدمت الجميع ..شاهد الصور والتفاصيل • الفنانة ياسمين صبري تصاب بالجنون بعد تسريب فيديوهات اباحية لزوجها رجل الاعمال "احمد ابو هشيمة" ..شاهد الفيديوهات التي تم تسريبها • فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فأذهلت لجنة التحكيم من شدة جمالها .. الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح .. شاهد الفيديو • نجمة مسلسل " أرطغرل " تسقط فريسة في شباك الفضيحة .. وتصدم جمهورها بهذة الصور الخادشة ..شاهد • مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار بجمالها الشديد .. شاهد الصور • فضيحة مدوية لإبنة مخرج مسلسل باب الحارة في أحد شواطئ دبي .. شاهد الصور التي هزت الوسط الفني • قناة mbc تطرد هذة الفتاة الجميلة من الاستوديو اثناء البث المباشر .. والسبب مفاجئ وصادم للجميع ..(فيديو) • تسريب فضيحة مدوية للفنان رامز جلال داخل المترو .. لم يستطع تمالك نفسه أمام مؤخرة هذة الفنانة الشهيرة فحدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..شاهد Advertisements • ألسعودية رهف القنون تعاود الظهور وتتجاوز كل الخطوط الحمراء بصورها الفاضحة من الحمام ..شاهد • قناة "MBC" تجمع فتاة جميلة بزوجها الذي سرق منها اغلى ما تملك وهجرها قبل ثلاث سنوات ..شاهد المفاجأة التي حدثت عند دخوله إلى المسرح ..(فيديو) • المذيعة "علا الفارس" تفجر مفاجئة مدوية وتنشر فيديو لفضائح قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" ..شاهد • الفنان تامر حسني يتزوج فتاة خارقة الجمال وليس لها مثيل ... ورغم ذلك ذهب ليخونها مع فتاة أخرى ..شاهدو كيف كانت ردت فعلها عندما اكتشفت خيانته .. (صور وتفاصيل) • السعودية : عريس يهرب من عروسته اثناء حفل الزفاف ..غادر القاعة على الفور بعد اكتشافه هذا الأمر الصادم ..شاهد • هذة المشروبات سبب رئيسي للصداع النصفي وارتفاع الضغط .. توقف عن تناولها فورا وعش مرتاح البال • تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس) • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- تعود القصة عندما ذهب العريس وعائلته إلى العروس في قاعة الفرح لإتمام مراسم الزواج استعدادًا للحفل الكبير، ولكن الأمور لم تسر كما خطط لها، حيث هرب العريس من الحفل بناءً على توجيهات والديه.

وزعم العريس ووالداه أن السبب في ترك الحفل هو الساري الذي كانت ترتديه العروس يبدو عليه زاهد الثمن وخامته ليست جيدة، وقالت مصادر إن والدي العريس طلبا من والديه أن يغيرا ملابس العروس أثناء الطقوس، لأنهما يشعران أنه من النوعية الرديئة.

ولكن والدا العروس رفضا طلبهما لتغضب عائلة العريس وتترك العروس والحفل، وقدم والدا العروس شكوى إلى مركز شرطة المرأة ضدهم.

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