شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فأذهلت لجنة التحكيم من شدة جمالها .. الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت المتسابقة المغربية الشابة دعاء لحياوي اعجاب لجنة تحكيم برنامج The Voice الذي تبثه قناة MBC .

وادت المتسابقة المغربية اغنية انجليزية بطريقة مذهلة جدا ، وهو ما دفع اعضاء لجنة التحكيم بالدوران نحوها ،باستثناء الفنان محمد حماقي الذي ندم بعد انتهاء اغنية المتسابقه المغربية.

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والى جانب الاداء المتميز للاغنية الانجليزية فقد كان جمال المتسابقة دعاء طاغي على المسرح ومحل اعجاب لجنة التحكيم .

ونشرت منصة MBC على اليوتيوب فيديو للاغنية المتسابقة المغربية دعاء لحياوي ، التي تغزل بها الفنان راغب علامة بطريقة محرجة ، وصعد الى المسرح للسلام عليها ، قائلا " شوفتك اتلخبط " ، وعند عودته للمسرح قال انه ترك قلبه عندها .

اما الفنان محمد حماقي فقد صعد هو الاخر للمسرح واهدى المتسابقة دعاء وردة حمراء كتعبيرا عن اعجابه بها ،بينما اكتفت الفنانة احلام والفنانة سمير سعيد بالضحك والتصفيق .



يشار إلى أن هذا هو الموسم الخامس لبرنامج The Voice الذي تبثة قناة MBC ، وقضاة البرنامج لهذا الموسم هم الفنانيين راغب علامة ومحمد حماقي ، واحلام ، وسميرة سعيد .