أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

تجدد القصف الحوثي على أحياء سكنية بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499390/ 73 خرقا حوثيا بمناطق متفرقة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499391/ الجوف.. قوات الجيش تحرر سلسلة جبال حويشان وتكبد المليشيات خسائر كبيرة https://www.elyamnelaraby.com/499393/ اللواء الوائلي: حققنا انتصارات كبيرة في الجوف والمعارك مستمرّة والمليشيات في انهيار https://www.elyamnelaraby.com/499395/ Advertisements الكشف عن آخر مستجدات جبهات القتال جنوب مأرب وشمال البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/499401/ مقتل شاب برصاص مسلح في مخادر إب https://www.elyamnelaraby.com/499405/ بالأسماء.. وفاة أربع فتيات غرقا بسد مائي في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/499410/ الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/499420/ هزائم متواصلة للمليشيات.. قيادي عسكري جنوبي يكشف عن مستجدات المعارك بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/499421/

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