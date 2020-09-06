شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تشن هجوم من أربع جهات وتضرب العمق الحوثي وتعلن اقتراب النصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية مطلعة ان الجيش الوطني تمكن من قطع طريق الامدادات على ميلشيا الحوثي من معسكر " اللبنات " بمحافظة الجوف .

وكشفت المصادر عن تدشين الجيش الوطني بدعم جوثي مكثف من قوات التحالف العربي عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين بالجوف وتمكنها من استعادة منطقة " الحوشيان" .



واستهدفت مقاتلات التحاالف، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، نجم عن الغارات والهجوم مقتل وجرح عدد في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها