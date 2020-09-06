شكرا لبحثكم عن خبر فعل قام به "علي البخيتي" وأحدث ضجه كبيرة في مواقع التواصل؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر نشطأ في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعائلة الناشط والسياسي اليمني علي البخيتي الذي طلب اللجوء السياسي مؤخراً الى بريطانيا.

وقال النشطاء ان البخيتي ضم طفلة يمنية يتيمة الى اسرته و كفلها .



وذكروا ان الطفلة تدعى ‏علياء صالح.. طفلة يمنية يتيمة الأب كانت تعيش مع والدتها سوزان في الأردن وقبل عامين توفيت والدتها هي الأخرى بمرض السرطان واصبحت يتيمة الوالدين ولم يتبق لها أحد يتكفل بها.

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حيث أعلن علي البخيتي تكفله برعايتها وضمها إلى عائلته واليوم غادرت الأردن برفقة عائلة البخيتي إلى العاصمة البريطانية .