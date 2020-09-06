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شكرا لبحثكم عن خبر فعل قام به "علي البخيتي" وأحدث ضجه كبيرة في مواقع التواصل؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر نشطأ في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعائلة الناشط والسياسي اليمني علي البخيتي الذي طلب اللجوء السياسي مؤخراً الى بريطانيا.
وقال النشطاء ان البخيتي ضم طفلة يمنية يتيمة الى اسرته و كفلها .
وذكروا ان الطفلة تدعى علياء صالح.. طفلة يمنية يتيمة الأب كانت تعيش مع والدتها سوزان في الأردن وقبل عامين توفيت والدتها هي الأخرى بمرض السرطان واصبحت يتيمة الوالدين ولم يتبق لها أحد يتكفل بها.
حيث أعلن علي البخيتي تكفله برعايتها وضمها إلى عائلته واليوم غادرت الأردن برفقة عائلة البخيتي إلى العاصمة البريطانية .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.