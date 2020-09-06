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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد صورة تحكي معاناة طلاب السكن الجامعي في عدن نشر نشطأ صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لمعاناة الطلاب داخل السكن الجامعي. وقال نشطأ ان عمداء الكليات لم يزوروا طلاب كلياتهم الذين يسكنون في السكن الجامعي خوفاً من احراج سيطالهم . Advertisements واوضحوا ان لا كهرباء ولا مياة و لا نظافة وزحام الطلاب ايضاً .

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