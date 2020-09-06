شكرا لبحثكم عن خبر صورة نادرة تجمع اربعة زعماء عرب بينهم الرئيس اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون صورة نادرة تجمع اربعة زعماء عرب بينهم الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح. وقال الناشطون ان الصورة لقادة مجلس التعاون العربي في احدى المساجد بالقاهرة اثناء اجتماع القمة وهم :

الرئيس العراقي صدام حسين ،الرئيس المصري حسني مبارك ،الرئيس اليمني علي عبدالله صالح و الملك الاردني الملك حسين بن طلال .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة تجمع اربعة زعماء عرب بينهم الرئيس اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.