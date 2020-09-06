شكرا لبحثكم عن خبر مصادر سياسية تكشف عن موعد الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر سياسية مطلعة انه من المرجح الاعلان عن تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك، الاسبوع القادم.



واضافت ان المدة الزمنية المحددة للاعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة حددت 30 يوما، مشيرة بأن هناك جهود مكثفة تبذل داخل الرياض من اجل الاعلان عنها الاسبوع القادم.

واشارت ان رئيس الوزراء قطع شوط كبير لانجاح تشكيل الحكومة مع المكونات اليمنية، بما في ذلك التوافق على دمج الوزارات وتقليصها.

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واوضحت المصادر ذاتها ان من بين الوزارات المندمجة دمج وزارتي الثقافة والسياحة بوزارة واحدة، بالاضافة الى دمج التعليم الفني والعالي والتربية في وزارة واحدة، وكذا دمج المياه والزراعة والكهرباء بوزراة واحدة، ودمج وزارتي العدل والاوقاف بوزارة واحدة، وايضا دمج وزارتي الصناعة والتجارة وشؤون المغتربين بوزارة واحدة، مشيرة بان عمليات الدمج لن تمس الوزارات السيادية الخمس، وكذا وزارة الاعلام حد قولها.

ولفتت ان توزيع الحقائب متفق عليه، اذ سيكون للانتقالي 6 حقائب، منها حقيبتين سياديتين سيتم التشاور والتوافق عن الشخصيات التي ستحتلهما، اذ اكدت مصادر خاصة لعدن تايم ان وفد الانتقالي طرح اسماء الشخصيات التي ستنال الحقائب الوزارية ومن ضمنهم عبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف، فيما لازال اسم علي الكثيري يتردد بشكل واسع.

لكن المصادر ذاتها قالت ان هناك تعديلات ربما تتم خلال الساعات القادمة، خاصة وان هناك انباء عن تقليص حقائب الحكومة المرتقبة الى 14 وزارة فقط بالاضافة الى السيادية وليس 24 وزارة، لافتة ان هناك تعقيدات سارية حاليا حول هذا الأمر لاسيما عقب عودة الرئيس هادي للرياض.

وتنتهي مهلة ال 30 يوم المحددة وفق الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الاسبوع القادم وتحديدا في تاريخ 8 سبتمبر، بعد ما تم احتساب المدة عند بدء المشاورات وليس منذ اصدار الالية وقرارات تعيين محافظ عدن ومدير امن .