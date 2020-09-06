شكرا لبحثكم عن خبر كيف كانت نهاية مدرعة عسكرية حوثية بصحراء مارب؟ "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يبدو للجميع ان مأرب معركة تكسر كل يوم همجية الحوثي حتى ان الرعب قذف في،قلوبهم ، فبين نيران المعارك ودوي المدافع تتكشف قصص عن بطولات عظيمة يسطرها جنود الجيش الوطني ورجال القبائل في المعارك الضارية التي يخوضونها ضد جماعة الحوثيين منذذ أسابيع.

قصة اليوم تدور حول هذه المدرعة العسكرية الحوثية، وكيف كانت نهايتها مخزية هي ومن كان بداخلها من مليشيات الحوثيين.

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وبحسب مصادر محلية، فإن هذه المدرعة معروفة بقوتها ومتانتها حتى أن الرشاش عيار 12 لا يؤثر في زجاجها إلا أن جنود الجيش ورجال القبائل شنوا هجوما على هذه المدرعة في صحراء مارب بالبنادق الشخصية وبأيديهم.

وبمجرد أن شاهد أفراد المليشيا بطولة وإقدام المدافعين عن مارب، فتحوا أبواب المدرعة وهربوا منها، حتى قبل أن تتعرض لخدش واحد، وتركوها مرمية في الصحراء.