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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هزائم متواصلة للمليشيات.. قيادي عسكري جنوبي يكشف عن مستجدات المعارك بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
الضالع - الخليج 365
تجددت المعارك المحتدمة بجبهات القتال المشتعلة شمال و غربي الضالع خلال ال48 ساعة الماضية، بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة و مسلحي جماعة الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.
و أوضح العميد زكريا عمر قحطان قائد اللواء الثالث مقاومة، في حديث نشره المركز الإعلامي لجبهة الضالع، ان المليشيات الحوثية شنت زحفا ميدانيا صوب مواقع القوات الجنوبية في مرخزة و لكمة عثمان بالفاخر، و جبهات الجب وباب غلق بالعود، و جبهات شرقي مديرية الحشاء.
و أشار قائد اللواء الثالث مقاومة ان وحدات القوات الجنوبية تعاملت حسب قواعد الإشتباك العسكري مع زحوفات المليشيات التي سقط العشرات من عناصرها ما بين قتيل و جريح.
و طمأن العميد زكريا عمر قحطان، شعب الجنوب بإن جبهة الضالع كانت و ما تزال و ستبقى مقبرة المليشيات الحوثية التي لن تجني من محاولاتها في اختراق جبهة الضالع غير الموت و الهلاك.
وتعد جبهة الضالع الممتدة من أقاصي مريس بقعطبة شمالا وصولا إلى مديريتي الحشاء و الأزارق غرب المحافظة واحدة من أشرس جبهات القتال في اليمن و أشدها ضراوة، و تشهد مواجهات عسكرية محتدمة بين القوات الجنوبية و المليشيات منذ أكثر من عام ونصف .
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