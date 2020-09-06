هزائم متواصلة للمليشيات.. قيادي عسكري جنوبي يكشف عن مستجدات المعارك بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

الضالع - الخليج 365

تجددت المعارك المحتدمة بجبهات القتال المشتعلة شمال و غربي الضالع خلال ال48 ساعة الماضية، بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة و مسلحي جماعة الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.



و أوضح العميد زكريا عمر قحطان قائد اللواء الثالث مقاومة، في حديث نشره المركز الإعلامي لجبهة الضالع، ان المليشيات الحوثية شنت زحفا ميدانيا صوب مواقع القوات الجنوبية في مرخزة و لكمة عثمان بالفاخر، و جبهات الجب وباب غلق بالعود، و جبهات شرقي مديرية الحشاء.

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و أشار قائد اللواء الثالث مقاومة ان وحدات القوات الجنوبية تعاملت حسب قواعد الإشتباك العسكري مع زحوفات المليشيات التي سقط العشرات من عناصرها ما بين قتيل و جريح.

و طمأن العميد زكريا عمر قحطان، شعب الجنوب بإن جبهة الضالع كانت و ما تزال و ستبقى مقبرة المليشيات الحوثية التي لن تجني من محاولاتها في اختراق جبهة الضالع غير الموت و الهلاك.

وتعد جبهة الضالع الممتدة من أقاصي مريس بقعطبة شمالا وصولا إلى مديريتي الحشاء و الأزارق غرب المحافظة واحدة من أشرس جبهات القتال في اليمن و أشدها ضراوة، و تشهد مواجهات عسكرية محتدمة بين القوات الجنوبية و المليشيات منذ أكثر من عام ونصف .