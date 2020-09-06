الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأفاد المركز، بأن الطقس بالمرتفعات الجبلية، طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول بشكل تدريجي إلى غائم حيث تتكون السحب الركامية الكثيفة يرافقها هطول امطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية الغربية ومن المتوقع امتدادها الى أجزاء من محافظات ( تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء وشبوة ) في فترتى الظهيرة والمساء.

المناطق الساحلية :- طقس غائم جزئيا حار ورطب مع احتمال تكون السحب الركامية الممطرة على السواحل الغربية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال واقصى سرعة لها تصل الى 20عقده..

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وبالمناطق الصحراوية، طقس حار وجاف اثناء النهار، مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب الركامية، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال تتدنى معها مدى الرؤية الافقية.

وأرخبيل سقطرى ، طقس غائم جزئيا بوجه عام مع رياح معتدلة الى شديدة السرعة اقصاها 35عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة ومن التدني في مدى الرؤية الافقية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية او الذاهبين اليها من الاجواء الحارة ، ومن لديهم امراض صدرية من الغباروالأتربة المثار بواسطة الرياح، الصيادين ومرتادي البحر من وربابنة السفن بكافة أنواعها من الرياح الشديدة واضطراب البحر حول ارخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.