شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. وفاة أربع فتيات غرقا بسد مائي في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 الضالع - الخليج 365 توفي، أربع فتيات من أسرة واحدة، غرقا بسد مائي بمديرية جحاف بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن أربع فتيات ذهبنّ لجلب مياه الشرب إلى أحد سدود المياه في عزلة جحاف وتدحرجت إحداهن وسقطت إلى السد. Advertisements وأضافت أن الأخريات الثلاث وقعنّ في السد أثناء محاولتهن إنقاذ الأولى. ووفق المصادر فإنه تم العثور عليهن في وقت لاحق وقد فارقن الحياة. وهذه أسماء الضحايا: قمر علي أحمد, وشمس علي أحمد, وارغاد محمد أحمد, وسميه محمد أحمد

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