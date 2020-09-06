اخبار الخليج / اخبار اليمن

 تسجيل شفاء 3 حالات من فيروس كورونا بحضرموت

0 نشر
حضرموت- اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  تسجيل شفاء 3 حالات من فيروس بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

 تسجيل شفاء 3 حالات من فيروس كورونا بحضرموت

حضرموت- الخليج 365

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عن مستجدات ‎كورونا خلال الساعات الأخيرة.

Advertisements

 

وأفادت اللجنة، بتسجيل (3) حالات شفاء فقط جميعها من ‎حضرموت ولم تسجل أي إصابة جديدة أو وفاة.

 

وأضافت "ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1983) منها (572) وفاة و(1197)".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  تسجيل شفاء 3 حالات من فيروس كورونا بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا