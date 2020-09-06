شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شاب برصاص مسلح في مخادر إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 إب - الخليج 365 قتل شاب في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية، إن شابا قتل برصاص مسلح في مديرية المخادر شمال محافظة إب. Advertisements وبحسب المصادر، فإن الشاب القتيل يدعى "أحمد محمد ناصر الجابي" 18 عاما، حيث لقي حتفه برصاص مسلح يدعى"بكيل محمد عبدالله مفتاح القلعة" وذلك بخلاف على قطعة أرض. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فلتان أمنية زادت معه حدة الجرائم والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.

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