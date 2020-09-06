الكشف عن آخر مستجدات جبهات القتال جنوب مأرب وشمال البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 مأرب البيضاء - الخليج 365 كشفت مصادر مطلعة عن آخر أخبار المعارك في الجبهة الجنوبية لمأرب وشمالي البيضاء.

وأفادت المصادر، باشتداد المعارك بماهلية والقوات الحكومية والمقاومة من أبناء قبيلة مراد تكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة. Advertisements كما تم احباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي والقضاء على العناصر المتسلله بماهلية. وبينت، بإحراق طقم ومقتل من عليه بنيران القوات الحكومية بماهلية. واستهدف طيران التحالف تعزيزات لمليشيات الحوثي كانت في طريقها الى ماهلية. كما تدمير آليات تابعة لمليشيات الحوثي بينها عربة BMBاستهدفها طيران التحالف بالمشيريف شمالي البيضاء.

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