شكرا لمتابعة خبر عن الناطق الرسمي باسم الجيش يكشف آخر مستجدات الجبهات والمواقع التي تم تحريرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش حققت انتصارات استراتيجية في جبهات محافظات (الجوف، ومأرب، والبيضاء، والضالع).

وقال العميد مجلي: القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تمكنتا من تحرير مناطق استراتيجية في الجوف، أبرزها منطقة "الصبائغ" بالكامل، وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك تحرير "قرون الهنادية، ومحاصرة جماعة الحوثي في جبال "عرفان".

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وبيّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفّذت ضربات جوية مركزة على مواقع الميليشيا وتعزيزاتها في مختلف الجبهات.

وأضاف خلال تصريحات صحفية إلى وكالة (سبتمبر نت) بأن المواجهات والغارات الجوية أسفرت عن تكبُّد جماعة الحوثي عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها.

مضيفًا بأن قوات الجيش حققت تقدمات نوعية في جبهات نجد العتق بمديرية نهم، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة، والضالع.

وقوات الجيش تواصل استهداف واستنزاف الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات.