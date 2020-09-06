شكرا لمتابعة خبر عن خروقات حوثية وصمت دولي جماعة الحوثي تكثف خروقاتها في الحديدة والضحايا بالعشرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل جماعة الحوثي خروقاتها وجرائمها ضد المدنيين في محافظة الحديدة، رغم مرور نحو عامين على اتفاقية ستوكهولم، إذ أوضح مصدر عسكري يمني تمكن الجيش الوطني أمس (السبت) من إفشال هجوم شنه الحوثيون على منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وقال المصدر: «الحوثيون يستمرون في استهداف المناطق المدنية الآمنة ويحاولون إحداث خرق للعودة إلى الساحل الغربي لليمن لكنهم لم يستطيعوا»، مضيفاً: «دمرت القوات المشتركة خلال الساعات الماضية عددا من الآليات والأسلحة وقتلت مجموعة من المهاجمين المتسللين».

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من جهة أخرى، قتل نحو 30 مسلحاً حوثياً في معارك مع قوات الجيش خلال الساعات الماضية في جبهة المشيريف.