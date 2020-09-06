شكرا لمتابعة خبر عن استشهاد شيخ قبلي بارز في معارك ”ماهلية” بمأرب (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد امس السبت، شيخ قبلي بارز، وهو يقاتل في صفوف الجيش الوطني ضد جماعة الحوثي، في جبهة ماهلية جنوبي محافظة مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية، أن الشيخ "صالح ناصر أبو عشه المرادي" استشهد في جبهة ماهلية خلال المعارك التي يخوضها الجيش ضد جماعة الحوثي.

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والشيخ "صالح المرادي" من أبرز مشايخ قبيلة "مراد"، أشهر قبائل مأرب التي تساند الجيش الوطني في الحرب ضد جماعة الحوثي.

وتشهد جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة ومتواصلة، منيت فيها جماعة الحوثي بأكبر الخسائر في صفوفها، منهم قادة الصف الأول لجناحها العسكري.