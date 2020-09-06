شكرا لمتابعة خبر عن ما مصير ”ماهليه” بمأرب بعد وصول تعزيزات للجيش ومن يسيطر على مركز المديرية ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن المستجدات الميدانية للمعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة منرجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي من جهة، وجماعة الحوثي من جهة آخرى في مديرية ماهلية جنوبي محافظة مأرب.

وأكدت، أن مسار المعركة تغير لمصلحة الجيش الوطني، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية إلى ماهلية، التي تشهد معارك لليوم الرابع على التوالي بعد أن سيطرة المليشيات على مركز المديرية.

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وبحسب المصادر، فإن معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش والمقاومة ضد مليشيات الحوثي في جبهة ماهلية، تمكنت من خلالها تحرير مواقع جديدة بالمديرية.

وذكرت، أن معارك عنيفة تدور في جبهة ماهلية، ومازالت مستمرة وسط خسائر كبيرة في صفوف جماعة الحوثي.

وحاصرت قوات الجيش مسنودة بالقبائل مجموعة من جماعة الحوثي عقب تسللهم إلى أحد المواقع العسكرية في وادي اللب بمديرية ماهلية، وتمكنت من القضاء عليهم جميعا، وأحرقت أحد الأطقم القتالية.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية تعزيزات جماعة الحوثي كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في ماهلية، كما دمرت مقاتلات التحالف آليات تابعة لجماعة الحوثي بينها عربة BMB في منطقة المشيريف شمالي البيضاء.

وكانت قوات الجيش استعادت، الخميس، موقع "الخرابة" الاستراتيجي، المسيطر على منطقة العمود مركز مديرية "ماهلية" ومواقع أخرى داخل المنطقة، كانت ميليشيا الحوثي قد سيطرت على عليها خلال الأيام الماضية.