شكرا لبحثكم عن خبر دليل يحسم الجدل.. أين توجد هذه البيوت المنحوته داخل الجبال.. وهل هي فعلاً في اليمن؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول كثير من اليمنيين في الآونة الأخيرة صوراً لبيوت من الصخر لها شكل فريد ومميز، زاعمين أن هذه البيوت موجودة في اليمن.

واتضح حقيقة الصور أن البيوت الصخرية هذه موجودة في جبل شدا بمنطقة الباحة السعودية، حيث تحصل على تقرير صحفي لصحيفة الرياض حول هذه الصخور يعود تاريخه إلى العام 2005م، أي قبل نحو 15 سنة من الآن.

وحسب صحيفة الرياض فقد استطاع السكان في قمة جبل شدا الأعلى بمنطقة الباحة تطويع صخور الجرانيت وخلق الجديد المبتكر من الأشكال الفنية لهذه التشكيلات الصخرية الطبيعية وجعلها للسكن والانتفاع بأشكالها المحفورة ليس فقط كلوحات فنية معبرة بل ان أكثر من ثلاثين منزلاً داخل الكهوف مأهولة بالسكان حتى اليوم.