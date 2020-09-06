شكرا لبحثكم عن خبر صورة نادرة لشاعر اليمن الكبير الدكتور المقالح وهو يرتدي هذا الزي الشعبي! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صورة نادرة لشاعر اليمن الكبير الدكتور المقالح وهو يرتدي هذا الزي الشعبي !

تداول ناشطون في مواقع التواصل صورة نادرة قالوا انها لشاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح. Advertisements واضافوا ان الصورة ابذي يظهر فيها بالزي الشعبي العمامة والكوت والقميص في إذاعة صنعاء في مرحلة الستينات.

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