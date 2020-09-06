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يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة طفلين من عائلة واحدة غرقا في ساحل ابين شرق مدينة عدن

قالت مصادر محلية في عدن ن قوات خفر السواحل، انتشلت جثماني فتاة في السادسة عشرة من العمر، وشقيق لها في العاشرة، في محاولة متأخرة لانقاذهما، في ساحل ابين بمديرية خور مكسر.

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