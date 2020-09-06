شكرا لبحثكم عن خبر "الرويشان" يوجّه رسالة مؤثرة للرئيس هادي وجميع مسؤولي الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



وجه وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان رسالة مهمة للرئيس هادي ومسؤولي الحكومة الشرعية عبّر من خلالها عن مشكلة كبيرة تواجه الطلبة المبتعثين للدراسة خارج اليمن.

وقال الرويشان مخاطبا هادي ورئيس حكومته من خلال منشور له تابعه"يمن برس" على فيسبوك :"كيف تنام يا هادي وطلبة اليمن وفي الخارج بلا مرتبات ويتضورون جوعا منذ أشهر، حتى أنه تم طرد بعضهم من مساكنهم المؤجرة؟"

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وأضاف الرويشان مخاطبا مسؤولي الحكومة :" لأنكم جميعا في الخارج مغتربون ، موظفين وطلبة فلا يليق أن يستلم الموظف ولا يستلم الطالب" في إشارة منه لمستحقات الطلاب المنقطعة منذ أشهر .

وخاطب رئيس الوزراء قائلا :"انكسرت الروح وأنا أسمع تهدّج أصواتهم وبُحّة نداءاتهم كل يوم أين أنت يارئيس الوزراء..هل تسمع أنينهم وأنتَ من جيلهم وأنت منهم وهُمُ منك كما كنا نظن؟".

وجاءت رسالة الرويشان بعد حالة من الإهمال الحكومي تمثلت بتأخير صرف مستحقات الطلاب اليمنيين في الخارج والتي أثرت بشكلٍ سلبي على حياة ودراسة هؤلاء الطلبة ، كما أن البعض تعرض للطرد والإهانة بحسب ما قاله الرويشان.