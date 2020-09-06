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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء الوائلي: حققنا انتصارات كبيرة في الجوف والمعارك مستمرّة والمليشيات في انهيار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
الجوف - الخليج 365
أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية حققت خلال الساعات الماضية انتصارات كبيرة في جبهات القتال شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، مؤكداً أن المليشيات الحوثية تعيش حالة انهيار واسع وغير مسبوق.
وقال اللواء الوائلي، في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك ما تزال مستمرة في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة الجوف وسط تقدم مستمر لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد مباشر من طيران التحالف.
وأوضح أن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة تمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مساحات واسعة ومواقع استراتيجية شرقي مدينة الحزم منها "جبل عرفان، قرن الكدادي، ومختم الحبيل، وقرون الهناديه"، مشيراً إلى أن الأبطال سبق وأن تمكنوا من تطهير جبال "الصبايغ" وعدد من المواقع المحيطة بها، وقطعوا خطوط إمدادات المليشيات الحوثية.
وأكد الوائلي، أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد سواء بنيران أبطال الجيش أو بغارات مقاتلات التحالف التي تمكنت من تدمير 3 عربات و7 أطقم وآليات قتالية.
وأشار القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة إلى أن الانتصارات في جبهات الجوف ستتوالى خلال الساعات والأيام القادمة، منوهاً إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والالتفاف المجتمعي الكبير حول القوات المسلحة.
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