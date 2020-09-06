شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. قوات الجيش تحرر سلسلة جبال حويشان وتكبد المليشيات خسائر كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

الجوف - الخليج 365

حررت القوات الحكومية، سلسلة جبال حويشان عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في محافظة الجوف.



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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال حويشان، عقب معارك عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى، بجبهة العلم بمحافظة الجوف.

وبحسب المركز، فإن قوات الجيش ألحقت بالمليشيات الانقلابية خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح العشرات من عناصرها، ودمرت عددا من الآليات و الاطقم واستعادت كميات من الأسلحة والذخائر.