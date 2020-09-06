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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 73 خرقا حوثيا بمناطق متفرقة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
رفعت مليشيات الحوثي وتيرة تصعيدها العسكري في الحديدة ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، ورصدت القوات المشتركة 73 خرقًا ارتكبتها المليشيات في مناطق وبلدات متفرقة جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
وتنوعت خروقات وانتهاكات المليشيات بين عمليات القصف بالقذائف المدفعية الثقيلة، والاستهداف بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في ساعات النهار حتى حلول المساء. التصعيد الخطير الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية نالت بلدة الفازة الساحلية التي تتبع مديرية التُّحيتا، النصيب الأكبر من عمليات القصف والإستهداف المكثف والهمجي؛ إذ أمطرت المليشيات البلدة بعشرات القذائف المدفعية الثقيلة وقذائف عربات BMB وقذائف RBG، واستهدفتها بالأسلحة المختلفة.
وطالت الخروقات والانتهاكات الحوثية الأحياء السكنية في مدينة حَيْس ومدينة التُّحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا، ومنازل المواطنين في الجاح بمديرية بيت الفقيه والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدُّريهمي.
وأسقطت القوات المشتركة طائرتين مسيّرتين إحداهما استطلاعية والأخرى تحمل إمدادًا لعناصر الحوثي المحاصرَين داخل مركز المدينة أطلقتهما المليشيات في سماء الدُّريهمي، بعد أسبوع من اسقاط طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في المنطقة نفسها.
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