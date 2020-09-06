تجدد القصف الحوثي على أحياء سكنية بحيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 جددت المليشيات الحوثية الموالية لإيران، قصف أحياء سكنية مكتضة بالسكان، في مدينة حَيْس جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات منذ ساعات الصباح الأولى قصفت أحياء سكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وفتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 في أطراف مدينة حيس. Advertisements وأضافت أن قصف المليشيات الحوثية المتكرر بأسلحة مخلفة أثار الرعب في نفوس المواطنين المدنيين، وسبب حالة من الفزع والهلع لديهم، ولا سيما كبار السن والنساء والأطفال. هذا وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب الخروقات المستمرة للهدنة الأممية في قرى ومدن متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

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