منازلهم مهددة بالغرق.. أضرار بالغة في منازل مواطنين بمدينة يريم بسبب الأمطار الغزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة إب الساعات الماضية إلى أضرار بالغة بعدد من منازل المواطنين بمدينة يريم شمال شرق المحافظة.



وقال سكان محليون إن الأمطار الغزيرة، تسببت بأضرار واسعة في منازل مواطنين في حي "طمحان" بمدينة يريم شمال شرق محافظة إب، بعد أن غمرتها المياه وأضرت بأثاثهم ومؤنهم في ظل غياب أي دور للجهات المعنية والمنظمات.

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وأكد شهود عيان وسكان محليون أن عدد من منازل المواطنين في حي "طمحان" بمدينة يريم مهددة بالغرق وسط مناشدات عاجلة للتدخل لإنقاذهم ومساعدة المتضررين.

وبحسب الشهود فقد أتلفت مواد غذائية وممتلكات مواطنين بعد أن دخلت المياه إلى منازلهم.

وشهدت محافظة إب منذ أسابيع أمطار غزيرة، تسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة، كان أشهرها حادثة الغرق التي شهدتها مدينة إب، نهاية أغسطس الماضي وأدت إلى وفاة أسرة بكاملها بعد أن جرفت سيول الأمطار السيارة التي كانت تقلهم في منطقة الصلبة أمام بوابة جامعة إب الجنوبية، بالإضافة إلى أضرار بالغة في الأراضي الزراعية والطرقات العامة بمختلف مديريات المحافظة.

وفي حادثة أخرى، انقلبت شاحنة في "نقيل الركة" بمنطقة مشورة غرب مدينة إب، بعد يوم من حادث في منعطف "شبان" جنوب مدينة إب، في ظل تكرار الحوادث والتي تتسبب بخسائر كبيرة في الأموال والأرواح، نتيجة خراب المادة الإسفلتية وعدم وجود أي صيانة للطرقات من قبل الجهات المعنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.