شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط طائرتين مسيرتين لمليشيات الحوثي في سماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة، ، من إسقاط طائرتين مسيّرتين تابعة للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات المشتركة رصدت طائرتين مسيّرتين في سماء مدينة الدُّريهمي وسرعان ماتم تعامل معهما وتم إسقاطهما. وأضافت المصادر، أن إحدى الطائرتين استطلاعية فيما الأخرى كانت تحمل إمدادًا لعناصر المليشيات المحاصرين داخل بعض أحياء مركز المديرية. وكانت القوات المشتركة قد أسقطت طائرة استطلاع حوثية منتصف الأسبوع الفائت في المنطقة نفسها التي شهدت إسقاط عدد من طائرات مماثلة سيّرتها المليشيات التابعة لإيران ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط طائرتين مسيرتين لمليشيات الحوثي في سماء الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.