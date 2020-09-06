شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام لكافة طلاب الثانوية العامة في المحافظات الحكومية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس إن "الأحد الموافق 6 سبتمبر بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021م لطلاب وطالبات الثانوية العامة وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ على أن يبدأ العام الدراسي لطلاب التعليم الأساسي بتاريخ 4 أكتوبر القادم".

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وأضاف لملس في منشور له على صفحته بـ"فيسبوك" أن" قرار الفصل بين التعليم الثانوي والأساسي جاء بغرض تأمين وتطهير وتعقيم المدارس بهدف تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي أثناء الدراسة بهدف تفادي انتشار فيروس كورونا المستجد بين أوساط الطلاب والطالبات، بالإضافة الى عدم قدرت الوزارة والمجتمع المحلي على تعقيم وتطهير المدارس في حال بدأت الدراسة في المرحلتين في يوم واحد".

وأشار إلى أن "الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه بداية العام الدراسي الجديد"، لافتاً إلى أن "الوزارة أصدرت التقويم الدراسي للعام الدراسي مع آليات تنظيم الدراسة لتحقيق التباعد الاجتماعي ونسقت مع وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات بهدف إشراك طلاب السنة الرابعة في كليات التربية بالقيام بالتدريس بهدف التطبيق العملي وسد عجز ونقص المعلمين".

ودعا وزير التربية والتعليم ،السلطات المحلية ومجالس الآباء والأمهات ونقابات المعلمين والمواطنين إلى الوقوف جنباً إلى جنب واعتبار التعليم مسؤولية مشتركة للجميع وإدراك حجم المخاطر والصعوبات التي تواجه هذا العام الدراسي.