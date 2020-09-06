شكرا لبحثكم عن خبر فاجعة كبيرة في محافظة الضالع والضحايا 4 فتيات من أسرة واحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفت أربع فتيات من أسرة واحدة، اليوم السبت، غرقا في حاجز مائي غربي محافظة الضالع الواقعة جنوب البلاد .

وأفادت صادر محلية أن أربع فتيات جميعهن من أسرة واحدة، عثر عليهن بعد أن فارقن الحياة غرقا في حاجز مائي في منطقة العزلة التابعة لمديرية جحاف بالضالع.

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ومنتصف أغسطس الماضي، توفت فتاتان غرقا في حاجز مائي في مديرية مريس شمالي الضالع.

وتسببت الأمطار والسيول التي ضربت عددا من محافظات البلاد بوفاة العشرات من المواطنين وأحدثت أضرار كبيرة في المنازل والمزارع والممتلكات الخاصة والعامة.