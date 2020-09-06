شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات من خطر كبير يهدد 4 دول بينها اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن اليمن واحدة من أربع دول تواجه خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.

وبحسب رسالة بعثها غوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن،أمس الجمعة، فإن السكان في اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان التي تشهد نزاعا مسلحا منذ سنوات سيزيد من شبح ازدياد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة في تلك البلدان.

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وأوضح أن الدول المذكورة تعد بين البلدان التي تواجه أكبر الأزمات الغذائية في العالم.

واشتكى الأمين العام من شح التمويل لتقديم مساعدات للدول المتضررة، مشددا على ضرورة التحرك فورا لمعالجة المشكلة.

وقال إن هناك "تدهورا مماثلا" في بعض البلدان الأخرى المتضررة من الصراع، بما فيها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان