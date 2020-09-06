شكرا لبحثكم عن خبر ذمار تتشح بالسواد بعد وفاة أشهر أطبائها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، السبت، وفاة الأستاذ الدكتور ناصر عزيز أحد أهم أعمدة الطب في محافظة ذمار، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ونعت النقابة في بيان الدكتور عزيز، واعتبرته "الشهيد رقم 61 من أعضائها ورموزها الأوفياء في مواجهة جائحة كورونا".
وأكدت أن رحيله يعد خسارة وفقدان للوطن والوسط الطبي، حيث كرس كل حياته في خدمة الوطن ومساعدة المرضى وكان مثالا للأخلاق الفاضلة والصدق والإخلاص في العمل حد وصف بيان النعي.
والخميس الماضي، نعت النقابة الدكتورة عبير الرحمن الأغبري، الأستاذة في كلية الطب جامعة تعز، التي وافاها الأجل في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا".
وفي وقت سابق، ذكرت تقديرات غير رسمية وفاة ما يقارب 75 طبيبا وعاملاً صحياً في عموم المحافظات بالفيروس أغلبهم في صنعاء وعدن، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة بعدد المتوفين من القطاع الصحي.
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