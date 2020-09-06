شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحذر من اضطرابات جوية قادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الفلكي اليمني، جميل الحاج، إن منطقة جنوب شرق البحر العربي تشهد اضطرابات جوية، متوقعاً أن تتقدم غرباً وتصل إلى وسط جنوب البحر العربي من اتجاه سقطرى.

وأوضح في تدوينة على "فيسبوك" أن هذه الاضطرابات ستنحرف من اتجاه سقطرى ثم تعود شرقاً نحو سواحل الهند، ثم تتحرك شمالاً بمحاذاة ساحل الهند حتى تصل شمال شرق البحر العربي.

وأشار الحاج إلى أن هناك مسارين محتملين للاضطرابات، الأول أن تنحرف شمال شرق و تدخل الهند و باكستان، أو تنحرف شمال غرب و تدخل سلطنة عمان.. لافتاً إلى أن هذا المسار سيوصلها إلى اليمن، ما سيجلب الخير لليمن منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.