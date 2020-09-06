شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن مقتل عدد من عناصرها من بينهم قادة عسكريين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، مقتل عدد من عناصرها، من بينهم قادة عسكريين في الجماعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقالت وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، إن 7 من مسلحيها قتلوا من بينهم 3 ضباط، في مواجهات مع الجيش الوطني.

وأضافت، أنه "تم تشييع الجثامين السبعة في كل من صنعاء، ومحافظة تعز (جنوب غرب)"، مشيرة إلى أن هؤلاء "قتلوا بعدة جبهات، دون ذكر زمن أو ملابسات قتلهم".

ومنذ أسابيع، اشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في عدة جبهات، خلفت قتلى وجرحى بالمئات أغلبهم من الحوثيين.