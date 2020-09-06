شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: مقتل 6 من قيادات مليشيا الحوثي في محافظة ذمار (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدوالت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء عن مصرع سته من قيادات مليشيا الحوثي الإقلابية في محافظة ذمار وسط اليمن.

وبحسب المصادر، فإن وحدة خاصة للجيش الوطني نفذت عملية نوعية بالقرب من أحد المراكز التدريبية التابعة للميليشا الحوثية في محافظة ذمار، وأسفرت عن مقتل سته من قيادات المليشيات.

وذكرت المصادر الأسماء التالي لقيادات المليشيات الحوثية التي لقت مصرعها في ذمار وهي:

١-بندر علي مقبل الفلاحي

٢-امير المؤمنين علي الديلمي

٣-قيس علي الديلمي

٤-خير الله خالد بدر

٥-عبدالقوي عاطف سراج

٦-خالد سلطان الزرقة